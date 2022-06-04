Про це повідомив Сергій Гайдай у телеграмі.

"У місті Гірське 3 червня від обстрілів російською армією загинули мати з дитиною. Ще одне несумісне із життям поранення отримав житель міста Золоте. Також стало відомо про загиблого три дні тому мешканця Гірського", - зазначив він.

Також є поранені в Сєвєродонецьку, де окупанти зазнають втрат, але продовжують штурмувати місто. Вони намагалися відрізати населений пункт, обстрілявши міст. Крім того, російський снаряд влучив у одну з уцілілих квартир, де були батько й син. Вони не постраждали, їх евакуювали із Сєвєродонецька.

"За добу в Сєвєродонецьку та Лисичанську пошкоджено щонайменше по шість багатоповерхівок. У Гірському - вісім будинків, у Новоіванівці - сім, у Врубівці - шість. Є руйнування житлового фонду в Метьолкіному", - зауважив Сергій Гайдай.

На вулицях Сєвєродонецька тривають бої. Росіяни підсилилися за рахунок мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу. они наступали в напрямку Устинівки, але безуспішно.

"За минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено один танк, одну артилерійську систему, шість бойових броньованих машин, два спеціальні броньовані автомобілі та три одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили крилату ракету, тактичний розвідувальний БПлА "Елерон" та два БПлА типу "Орлан-10"", - додав очільник ОВА.

4 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти продовжують штурм Сєвєродонецька в Луганській області та перекинули в місті резерви.

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