Росіяни обстріляли Миколаївщину: поранено двох людей
Зранку 31 жовтня російська окупаційна армія здійснила артилерійський обстріл Миколаївщини, внаслідок чого дістали поранення двоє цивільних
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Зранку внаслідок ворожого артилерійського обстрілу населених пунктів Куцурубської громади з боку ЗС Російської Федерації поранено двоє людей. Стан постраждалих - середньої важкості та легкий", - написав він.
Чиновник зазначив, що постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
- У ніч на 31 жовтня у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у Миколаївській області працювала ППО по ударних БПЛА.
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