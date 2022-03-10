Росіяни обстріляли Ніжин з "Урагану": двоє загиблих, вісім поранених

Про це повідомив мер міста Олександр Кодол.

"Сьогодні о 14.20 був руйнівний обстріл РСЗО "Ураган". Є інформація про 8 поранених та 2 загиблих. У результаті вибуху пошкоджено 40 метрів теплотраси, проводять ремонтні роботи", - зазначив він.

Ввечері 10 березня 4 будинки залишаються без світла, ремонтні роботи будуть продовжені 11 березня. У 17-й школі, 25-му садочку та амбулаторії сімейної медицини №6 в результаті вибуху пошкоджено вікна, відповідні служби ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації.



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