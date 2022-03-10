Росіяни обстріляли Ніжин з "Урагану": двоє загиблих, вісім поранених
10 березня окупанти обстріляли місто Ніжин, що на Чернігівщині, з РСЗВ "Ураган", двоє людей загинуло
Про це повідомив мер міста Олександр Кодол.
"Сьогодні о 14.20 був руйнівний обстріл РСЗО "Ураган". Є інформація про 8 поранених та 2 загиблих. У результаті вибуху пошкоджено 40 метрів теплотраси, проводять ремонтні роботи", - зазначив він.
Ввечері 10 березня 4 будинки залишаються без світла, ремонтні роботи будуть продовжені 11 березня. У 17-й школі, 25-му садочку та амбулаторії сімейної медицини №6 в результаті вибуху пошкоджено вікна, відповідні служби ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.94
-
EUR
Купівля 32.48Продаж 34.39
- Актуальне
- Важливе