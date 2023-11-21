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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни обстріляли Одещину ракетами Х-31П. Є влучання

21 листопада, 2023 вiвторок
19:16
Війна з Росією Ракета. Ілюстрація

У вівторок, 21 листопада, російські терористи продовжили тероризувати Одеську область

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Російська тактична авіація росіян протягом дня і ввечері вівторка, 21 листопада, завдала ударів з використанням ракет типу Х-31П.

"Протирадіолокаційні ракети ворог спрямовує, намагаючись виявити та знищити системи протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні Сил оборони.

На території Одеси та Білгород-Дністровського району зафіксовано влучання по відкритій поверхні, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі. Люди не постраждали.

  • Вночі 18 листопада російські бойовики вдарили по електромережі Одещини. Однак це ніяк не вплине на стабільність роботи енергосистеми України.
Україна
Одеса
російська армія
Одещина
Білгород-Дністровський
Військові новини
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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