Росіяни обстріляли Одещину ракетами Х-31П. Є влучання
У вівторок, 21 листопада, російські терористи продовжили тероризувати Одеську область
Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
Російська тактична авіація росіян протягом дня і ввечері вівторка, 21 листопада, завдала ударів з використанням ракет типу Х-31П.
"Протирадіолокаційні ракети ворог спрямовує, намагаючись виявити та знищити системи протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні Сил оборони.
На території Одеси та Білгород-Дністровського району зафіксовано влучання по відкритій поверхні, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі. Люди не постраждали.
- Вночі 18 листопада російські бойовики вдарили по електромережі Одещини. Однак це ніяк не вплине на стабільність роботи енергосистеми України.
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