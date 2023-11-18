Удар РФ по електромережі Одещини не вплине на стабільність роботи енергосистеми України

Про це заявив глава НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"На стабільність роботи енергосистеми сьогоднішня атака ворога і спричинені нею пошкодження енергооб’єкта регіональних електромереж в Одеській області не вплине", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з досвіду минулого року енергетики знають, що ворог частіше атакує енергетичну інфраструктуру саме навколо великих міст, щоб спричинити страждання якомога більшій кількості людей, й приділяють енергооб’єктам в цих регіонах підвищену увагу.

"Ми навчились дуже швидко лагодити об’єкти, які постраждали від атак, і зможемо робити це ще швидше. Мало того, в цьому році ми разом з керівниками обласних військових адміністрацій, і з обленерго, з операторами інших видів критичної інфраструктури відпрацювали та оновили протоколи реагування на будь-які події, які можуть статися внаслідок цих обстрілів. У всіх є чітке розуміння, як реагувати", - сказав Кудрицький.