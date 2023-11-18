Удар РФ по електромережі Одещини не вплине на стабільність роботи енергосистеми України
Вночі 18 листопада російські бойовики вдарили по електромережі Одещини. Однак це ніяк не вплине на стабільність роботи енергосистеми України
Про це заявив глава НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
"На стабільність роботи енергосистеми сьогоднішня атака ворога і спричинені нею пошкодження енергооб’єкта регіональних електромереж в Одеській області не вплине", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з досвіду минулого року енергетики знають, що ворог частіше атакує енергетичну інфраструктуру саме навколо великих міст, щоб спричинити страждання якомога більшій кількості людей, й приділяють енергооб’єктам в цих регіонах підвищену увагу.
"Ми навчились дуже швидко лагодити об’єкти, які постраждали від атак, і зможемо робити це ще швидше. Мало того, в цьому році ми разом з керівниками обласних військових адміністрацій, і з обленерго, з операторами інших видів критичної інфраструктури відпрацювали та оновили протоколи реагування на будь-які події, які можуть статися внаслідок цих обстрілів. У всіх є чітке розуміння, як реагувати", - сказав Кудрицький.
- Російські окупанти вдарили в об'єкт енергетичної інфраструктури на Одещині. Унаслідок цього постраждав чоловік.
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