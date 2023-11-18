РФ запустила кілька груп "шахедів", у низці областей України повітряна тривога

Про це повідомили Повітряні сили України.

Про загрозу ударних БПЛА оголосили о 19:41. "Шахеди" рухались у напрямку Дніпропетровщини та Харківщини. Іншу групу безпілотників запустили з Херсонщини. Поступово "шахеди" проникли в центральну частину України.

Станом на 22:50 повітряна тривога оголошена на Київщині, Полтавщині, Черкащині, Кіровоградщині, Миколаївщині та Херсонщині (у двох останніх областях відбій тривоги пролунав о 23:16 і 23:37 відповідно).

Згодом загроза поширилася на інші регіони: о 23:11 повітряну тривогу оголосили у Вінницькій області, о 23:13 - у Чернігівській, о 23:27 - у Хмельницькій.

У Повітряних силах о 23:16 повідомили про фіксацію групи ворожих дронів на Черкащині в районі Канева. Інша група "шахедів" у цей час рухалася вздовж межі Миколаївської та Кіровоградської областей на північний захід. А о 23:44 додали, що безпілотники з Вінницької області рушили в бік Хмельниччини.

Ближче до півночі Повітряні сили повідомили про чергову групу ударних дронів на межі Херсонщини та Миколаївщини, яка рухалася на північний захід.

"Загроза застосування ударних БпЛА для областей, де оголошена повітряна тривога, залишається!" - додали в ПС ЗСУ.

Відтак за хвилину до півночі повторно повітряну тривогу оголосили на Миколаївщині, а о 00:00 18 листопада - на Херсонщині.

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