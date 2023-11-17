Нічна повітряна атака на Україну: ворог застосовує "шахеди" та балістику

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Про загрозу запуску "шахедів" у напрямку Херсонської та Миколаївської областей повідомили о 23:05. Вже через декілька хвилин дрони летіли над цим регіоном. А далі через Миколаївщину – у північно-західному напрямку.

Водночас о 23:12 на Дніпропетровщині, Харківщині та Донеччині оголошено загрозу атаки балістичним озброєнням. О 23:42 пролунав відбій, щодо цієї небезпеки.

О 0:15 стало відомо про групи дронів на межі Миколаївської та Одеської областей. На Одещині оголошено тривогу.