Про це повідомив у Facebook очільник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Спочатку чиновник повідомив про 10 поранених, проте пізніше уточнив, що поранено щонайменше 11 людей, із яких одна людина - в тяжкому стані.

"4 ракетних удари зазнав Краматорськ. Вже відомо про 10 поранених. Пошкоджені багатоповерхівки, інфраструктура та приватні домівки. На місцях працюють всі відповідні служби. ... Вже відомо про 11 поранених (1 у важкому стані)", - написав Гончаренко.

На Дніпропетровщині зранку 29 вересня росіяни обстріляли Криворізький район, поранивши 13 людей та пошкодивши адмінбудівлю і промислову інфраструктуру.

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