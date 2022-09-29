Росіяни обстріляли ракетами Краматорськ, щонайменше 11 людей поранено
У четвер, 29 вересня, росіяни завдали 4 ракетні удари по Краматорську Донецької області, поранивши щонайменше 11 людей
Про це повідомив у Facebook очільник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
Спочатку чиновник повідомив про 10 поранених, проте пізніше уточнив, що поранено щонайменше 11 людей, із яких одна людина - в тяжкому стані.
"4 ракетних удари зазнав Краматорськ. Вже відомо про 10 поранених. Пошкоджені багатоповерхівки, інфраструктура та приватні домівки. На місцях працюють всі відповідні служби. ... Вже відомо про 11 поранених (1 у важкому стані)", - написав Гончаренко.
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