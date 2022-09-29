Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Новий обстріл… Росіяни ударили по Криворізькому району забороненими касетними снарядами з "ураганів". Поцілили по промисловій інфраструктурі в Зеленодольській громаді", - наголосив він.

За попередньою інформацією, поранення отримали 13 працівників підприємства. Також окупанти пошкодили адмінбудівлю.

У ніч на 29 вересня росіяни вдарили ракетами по Дніпру, убили 3 людей, поранили 5, зокрема дітей. Також вони пошкодили будинки, ринок, автобуси й електролінії.

У ніч на 29 вересня окупанти "градами" й артилерією гатили по Нікополю, пошкодили 10 будинків, автівки й господарські споруди.

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