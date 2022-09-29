Росіяни вдарили ракетами по Дніпру: 3 людини загинули, пошкоджено будинки й ринок
Окупанти ніч на 29 вересня вдарили по Дніпру ракетами, убили 3 людей, поранили 5, зокрема дітей, пошкодили будинки, ринок, автобуси й електролінії
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Росіяни ударили ракетами по нічному Дніпру. Поцілили по житлових кварталах. На зараз відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина… Ще п’ятеро поранені, зокрема й 12-річна дівчинка. Рятувальники дістали її з розбитого дому, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета..." - наголосив він.
Також росіяни повністю зруйнували кілька приватних будинків. Рятувальники розбирають завали та шукають людей. Є ймовірність, що там можуть бути й діти. У місті пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Постраждали ринок, автобуси, автівки та лінії електропередачі.
- 28 вересня ППО ЗСУ знищила 4 із 5 керованих авіаційних ракет класу "повітря-поверхня" типу Х-59, випущені з російських винищувачів по Запоріжжю та Дніпропетровщині.
- Увечері 28 вересня окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Одну російську ракету збили, а інша суттєво пошкодила цивільну інфраструктуру.
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