Росіяни атакували Кривий Ріг ракетами
Увечері 28 вересня Кривий Ріг зазнав ракетної атаки
Про це повідомив у телеграм-каналі міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг – ракетна атака. Залишайтеся в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", – написав він.
Інших подробиць наразі немає. Повітряну тривогу у Кривому Розі оголосили о 20:32.
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