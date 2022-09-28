Росіяни атакували Кривий Ріг ракетами

Про це повідомив у телеграм-каналі міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг – ракетна атака. Залишайтеся в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", – написав він.

Інших подробиць наразі немає. Повітряну тривогу у Кривому Розі оголосили о 20:32.

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