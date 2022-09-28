Українська ППО знищила 4 із 5 ракет Х-59, якими росіяни обстрілювали Запоріжжя та Дніпропетровщину
Протиповітряна оборона ввечері 28 вересня знищила керовані авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" типу Х-59, випущені з російських винищувачів
Про це повідомили в Повітряних силах СЗУ.
"Під час ракетного удару російських винищувачів Су-35 застосовано п’ять керованих авіаційних ракет класу "повітря-поверхня" типу Х-59 по об'єктах Дніпропетровської і Запорізької областей. Підрозділи Дніпровської зенітної ракетної бригади та Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід" збили чотири із них", – зазначено в повідомленні.
Як уточнили в Повітряних силах, одну ракету вдалося збити в Запорізькій області, ще три – на Дніпропетровщині: одну – в Криворізькому районі, та дві – в районі населеного пункту Синельниково.
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