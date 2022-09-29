Окупанти обстріляли Нікополь із "градів" і артилерії: пошкоджено будинки й господарські споруди
На Дніпропетровщині в ніч на 29 вересня росіяни "градами" й артилерією били по Нікополю, пошкодили 10 будинків, автівки й господарські споруди
Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Неспокійною видалася ніч і на Нікопольщині. Росіяни обстріляли район з "градів" і важкої артилерії. У Нікополі пошкоджено промислову інфраструктуру. У Червоногригорівській громаді понівечені 10 приватних будинків, господарські споруди й автівки", - наголосив він.
Люди внаслідок російського обстрілу не постраждали.
- У ніч на 29 вересня росіяни вдарили ракетами по Дніпру, убили 3 людей, поранили 5, зокрема дітей. Також вони пошкодили будинки, ринок, автобуси й електролінії.
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