Росіяни обстріляли ракетами Запоріжжя, є постраждалі

Про це повідомили очільник Запорізької ОВА Олександр Старух та секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Ворог здійснив ракетний обстріл обласного центру. Дані щодо руйнувань і постраждалих уточнюються. Дотримуйтесь правил безпеки! Є ризик повторних атак", - написав Старух.

Своєю чергою Куртєв також підтвердив ранкову ворожу атаку по Запоріжжю.

За його словами, попередньо, внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала інфраструктура міста.

"На жаль, є постраждалі. Працюють всі відповідні служби", - наголосив він.

Деталі з'ясовується.

Тривогу у місті оголосили о 04:30, після якої й прогриміли вибухи. Відбій припав на 05:06.

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