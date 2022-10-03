Росіяни обстріляли ракетами Запоріжжя, є постраждалі
Вранці 3 жовтня ворог здійснив ракетний обстріл Запоріжжя, внаслідок якого руйнувань зазнала інфраструктура міста
Про це повідомили очільник Запорізької ОВА Олександр Старух та секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
"Ворог здійснив ракетний обстріл обласного центру. Дані щодо руйнувань і постраждалих уточнюються. Дотримуйтесь правил безпеки! Є ризик повторних атак", - написав Старух.
Своєю чергою Куртєв також підтвердив ранкову ворожу атаку по Запоріжжю.
За його словами, попередньо, внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала інфраструктура міста.
"На жаль, є постраждалі. Працюють всі відповідні служби", - наголосив він.
Деталі з'ясовується.
Тривогу у місті оголосили о 04:30, після якої й прогриміли вибухи. Відбій припав на 05:06.
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