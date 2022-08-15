За оновленою інформацією мера Ігоря Терехова, внаслідок ранкового обстрілу було поранено 5 харківʼян.

Наразі їм надають медичну допомогу, усіх пʼятьох госпіталізовано.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв про обстріли міста уранці 15 серпня. Росіяни завдали ракетного удару по Салтівському району. За словами міського голови Ігоря Терехова, унаслідок обстрілів двоє людей поранено.

Терехов також розповів про прильоти ще за однією адресою Салтівського району. Ракета влучила у подвір'я. Внаслідок цього було пошкоджено автівки, у будинку повилітали шибки. Постраждав дитячий майданчик.

Мер Харкова також заявляв, що прильоти було зафіксовано поряд із зупинкою громадського транспорту.

Також у тому ж Салтівському районі російські війська обстріляли дев'ятиповерхівку. Снаряд влучив у дах. Попередньо без жертв.

Повідомляють про загоряння гаражного кооперативу.

Міська рада закликає жителів бути обережними та не виходити з укриттів.

Інформація уточнюється.



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