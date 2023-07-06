Про це в ефірі Еспресо заявив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Вчора зранку одночасно прилетіло сім ракет, за дві години - ще дві. Ще не було, щоб одночасно прилетіло сім ракет - місто серйозно здригнулося. Вдень учора було дуже багато обстрілів. Було завдано артилерійського удару по нашому волонтерському пункту - там здебільшого роздається гуманітарна допомога. Саме в момент розвантаження гуманітарної допомоги, скоріш за все, пролітав безпілотний апарат і зафіксував цей момент. На жаль, маємо одного пораненого - нашого комунальника", - сказав він.

Барабаш додав, що сумарно за вчорашню добу відбулося 22 обстріли.

"Ніч була також дуже гарячою - о 22 годині був масований обстріл, майже годину. Вночі поодинокі хаотичні обстріли старої частини міста, центральної частини міста. З 2:30 майже до 5 ранку масований обстріл всього міста - і старої частини, і центральної. Били одночасно зі ствольної артилерії, систем РСЗВ, танковий обстріл. Вся площа міста була під обстрілами. Ніхто з цивільних не постраждав. Зранку все повторилося, біля восьмої почався масований обстріл міста. Дякувати богу, у нас немає більше інформації щодо постраждалих цивільних", - підсумував голова ОВА.

Зранку 6 липня Генштаб повідомив, що на Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Авдіївка. Водночас противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, постраждали Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Невельське та Первомайське Донецької області.