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Росіяни обстрілюють Херсон і область: є поранений

1 травня, 2023 понедiлок
19:42
Війна з Росією

Увечері 1 травня російські війська завдали удару по Херсону та Херсонській області, унаслідок чого одна людина дістала поранень

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Так внаслідок обстрілів Херсону в місті загорілися приватні будинки. На місці працюють пожежники.

Також 30-річний чоловік отримав поранення руки. Його госпіталізували.

На Херсонщині російська авіація скинула дві керовані авіабомби на населений пункт Кізомис Білозерської громади. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

  • Упродовж 30 квітня російські війська випустили 163 снаряди по населених пунктах області.
Україна
російська армія
Херсон
Херсонщина
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