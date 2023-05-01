Росіяни обстрілюють Херсон і область: є поранений

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Так внаслідок обстрілів Херсону в місті загорілися приватні будинки. На місці працюють пожежники.

Також 30-річний чоловік отримав поранення руки. Його госпіталізували.

На Херсонщині російська авіація скинула дві керовані авіабомби на населений пункт Кізомис Білозерської громади. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.