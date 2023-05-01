Росіяни обстрілюють Херсон і область: є поранений
Увечері 1 травня російські війська завдали удару по Херсону та Херсонській області, унаслідок чого одна людина дістала поранень
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Так внаслідок обстрілів Херсону в місті загорілися приватні будинки. На місці працюють пожежники.
Також 30-річний чоловік отримав поранення руки. Його госпіталізували.
На Херсонщині російська авіація скинула дві керовані авіабомби на населений пункт Кізомис Білозерської громади. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.
- Упродовж 30 квітня російські війська випустили 163 снаряди по населених пунктах області.
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