Росіяни обстрілюють Миколаїв касетними снарядами, - мер
У Миколаєві чути вибухи від касетних снарядів
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram.
"У Миколаєві лунають вибухи касетних снарядів. Друзі, будьте максимально обережними! Дотримуйтесь правила двух стін", - написав він.
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