Росіяни побили біженок з Ізюма через музику, - віцепрезидент Об'єднання українців у Франції
У Франції громадяни Росії побили біженок з Ізюма Харківської області за українську музику. Жінки у лікарні
Про це повідомив у фейсбуці віцепрезидент асоціації "Об'єднання українців у Франції" Володимир Когутяк.
У неділю ввечері, 11 вересня, у муніципалітеті Рокбрюн-Кап-Мартен на південному сході Франції росіяни побили двох біженок із міста Ізюм. Повідомляється, що жінок побили за те, що ті слухали українську музику.
Постраждалих доправили до медзакладу. Зловмисники нині розшукують.
"Учора о 22:30 в Рокбрюн-Кап-Мартен росіяни побили двох українок з #Ізіоум за те, що вони слухали українську музику! Винні зараз у втечі!" - написав Володимир Когутяк.
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