Росіяни поранили військового в зоні ООС

Про це йдеться у зведенні штабу ООС у Facebook.



В районі Широкиного противник задіяв безпілотник, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.



У напрямку Південного росіяни стріляли тричі, використовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.Поблизу Водяного та Троїцького ворог здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм. Біля Новозванівки найманці вели вогонь з гранатометів різних систем.



Внаслідок обстрілів один військовослужбовець ОС дістав поранення. Воїн перебуває в шпиталі. Стан його здоров’я - задовільний.



"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - йдеться у повідомленні.

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