Росіяни поранили військового в зоні ООС
Від початку 18 грудня з боку російських військ зафіксовано 7 обстрілів, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це йдеться у зведенні штабу ООС у Facebook.
В районі Широкиного противник задіяв безпілотник, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.
У напрямку Південного росіяни стріляли тричі, використовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.Поблизу Водяного та Троїцького ворог здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм. Біля Новозванівки найманці вели вогонь з гранатометів різних систем.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець ОС дістав поранення. Воїн перебуває в шпиталі. Стан його здоров’я - задовільний.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - йдеться у повідомленні.
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