Росіяни ракетами обстріляли Одещину, - голова ОВА
Російські війська завдали удару трьома ракетами по населеному пункту Одеського району Одещини
Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
"Щойно противник здійснив удар трьома ракетами по населеному пункту в Одеському районі з ракетного комплексу "Іскандер" з Криму. Є постраждалі".
Подробиць наразі немає.
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