Росіяни ракетами обстріляли Одещину, - голова ОВА

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.



"Щойно противник здійснив удар трьома ракетами по населеному пункту в Одеському районі з ракетного комплексу "Іскандер" з Криму. Є постраждалі".



Подробиць наразі немає.







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