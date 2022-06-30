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Головна війна з Росією Росіяни штурмують район Лисичанського нафтопереробного заводу та наступають поблизу Верхньокам’янки, - Генштаб ЗСУ

Росіяни штурмують район Лисичанського нафтопереробного заводу та наступають поблизу Верхньокам’янки, - Генштаб ЗСУ

30 червня, 2022 четвер
07:31
війна з Росією Лисичанськ

Станом на 30 червня ворог намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут, а також штурмує район Лисичанського нафтопереробного заводу. На Слов’янському напрямку він проводить перегрупування військ

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

На Слов’янському напрямку ворог проводить перегрупування військ та обороняється. Здійснив обстріли із артилерії різних калібрів в районах Мазанівки, Дібрівного та Краснопілля.

На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка та Сіверськ. Завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Веде наступ поблизу Верхньокам’янки та штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, бойові дії тривають.

На Краматорському напрямку ворог активних бойових дій не вів, обстрілював українські позиції із артилерії.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Берестового, Покровського і Званівки та авіаційний удар в районі Покровського. Українські воїни зупинили наступ та завдали окупантам значних втрат в районах населених пунктів Клинове і Новолуганське, а також відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС. В обох випадках ворог відійшов.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював райони Водяного, Авдіївки, Мар’їнки, Вугледара, Полтавки, Новоукраїнського, Новосілки та Оріхова. Завдав авіаційних ударів по українських позиціях поблизу Авдіївки та Щербаків. Намагався вести штурмові дії у районі Павлівки, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує систематично обстрілювати цивільну і військову інфраструктуру та проводить перегрупування військ. Завдав ракетно-авіаційних ударів в районах Князівки, Потьомкиного і Березнегуватого. Вів повітряну розвідку. Продовжує зберігатися загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

На Сіверському напрямку без особливих змін.

На Харківському напрямку ворог продовжує ведення оборони раніше зайнятих позицій. Здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах міста Харків, населених пунктів Питомник, Українка, Перемога, Дементіївка, Прудянка, Коробочкине та Рубіжне.

Українські захисники придушили спробу ворожих штурмових дій в районі населеного пункту Дементіївка. Окупанти відійшли. Завдали авіаційних ударів поблизу Прудянки та Верхнього Салтова.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують перебувати у прикордонних районах Брестської та Гомельської областей.

За наявною інформацією, військовими комісаріатами зазначених областей вивчаються можливості проведення прихованої мобілізації населення

Зазначається, що у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

"Наша авіація та ракетно-артилерійські підрозділи успішно продовжують виконання бойових завдань – б’ють по скупченнях ворога та складах боєприпасів", - повідомили у Генштабі.

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