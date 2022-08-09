Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

Наголошується, що зберігається загроза завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу. Вони проводять демонстраційні дії з метою сковування маневру підрозділів українських військ та недопущення їх перекидання на інші напрямки.

Також ворог здійснив обстріли наших позицій із ствольної та реактивної артилерії у районах сіл Катеринівка, Середина-Буда та Мезенівка Сумської області. Вів повітряну розвідку біля Гаю та Шалигиного.

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