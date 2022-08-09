Росіяни у Брянській та Курській областях проводять демонстраційні дії для сковування маневрів українських військ, білоруси посилено охороняють кордон, - Генштаб
Білоруські підрозділи посилено охороняють ділянку кордону в Брестській та Гомельській областях. А російські війська у Брянської та Курської областей проводять демонстраційні дії з метою сковування маневру підрозділів українських військ
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.
Наголошується, що зберігається загроза завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.
На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу. Вони проводять демонстраційні дії з метою сковування маневру підрозділів українських військ та недопущення їх перекидання на інші напрямки.
Також ворог здійснив обстріли наших позицій із ствольної та реактивної артилерії у районах сіл Катеринівка, Середина-Буда та Мезенівка Сумської області. Вів повітряну розвідку біля Гаю та Шалигиного.
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