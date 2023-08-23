Росіяни утримують у Чорному морі ракетоносій із чотирма "калібрами"
Станом на 23 серпня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають вісім російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет типу "Калібр"
Про це повідомила пресслужба ВМС.
Загальний залп складає до чотирьох ракет.
В Азовському морі чергують два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп може сягати 8 ракет.
"У Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет", - ідеться у повідомленні.
Фото: пресслужба ВМСРаніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов пояснив, чому РФ не завдає ударів з акваторії Середземного моря, хоча має технічні можливості це робити. За його словами, це пов'язано з необхідністю заходу кораблів у внутрішні води інших країн і прольотом цих ракет через повітряний простір країн-членів НАТО.
- 22 серпня РФ утримувала в Чорному морі два ракетоносії з 12 "калібрами".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.8 Купівля 37.8Продаж 38.66
- EUR Купівля 41.15Продаж 42.28
- Актуальне
- Важливе