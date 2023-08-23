Росіяни утримують у Чорному морі ракетоносій із чотирма "калібрами"

Про це повідомила пресслужба ВМС.

Загальний залп складає до чотирьох ракет.

В Азовському морі чергують два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп може сягати 8 ракет.

"У Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет", - ідеться у повідомленні.

Фото: пресслужба ВМС

22 серпня РФ утримувала в Чорному морі два ракетоносії з 12 "калібрами".