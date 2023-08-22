Росія утримує у Чорному морі в готовності до застосування 3 ракетоносії
Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що У Чорному морі 2 надводних і 1 підводний ракетоносії РФ готові до застосування по території України
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У Чорному морі ситуація напружена, тому що корабельне угруповання РФ посилене 3-ма ракетоносіями. Серед них фігурує новий ракетний корабель "Циклон", який ще не пройшов випробовувань. За попередніми даними кількість "калібрів" може бути доведено до 20 одиниць. Це означає, що 2 надводних і 1 підводний ракетоносії готові до застосування по території України", - підкреслила Гуменюк.
За її словами, цієї ночі поодинокі ударні російські безпілотники спостерігалися над територією України.
"Ворог проводить розвідку боєм, виявляючи системи ППО України, готуючись до атак", - додала Гуменюк.
- Уранці 21 серпня стало відомо, що до російського підводного човна у Чорному морі вийшов малий ракетний корабель
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