Росіяни в районі Білогорівки намагаються знайти слабкі місця Сил оборони, - офіцер НГУ Дорошенко
Російські війська на Луганщині безрезультатно намагаються вирахувати позиції Сил оборони та ходити в атаки
Про це в ефірі Еспресо заявив офіцер Нацгвардії України Олександр Дорошенко.
"Місцевість, де ми перебуваємо - і терикони, і висоти. Ворог намагається вирахувати наші позиції, нашої артилерії, але у них не вдається. Намагається постійно, навіть вночі, промацувати наші слабкі місця, але нічого у них не вдається", - сказав він.
На думку офіцера, російське командування розуміє, що якщо з нашого боку буде контрнаступ, вони також не будуть сидіти, склавши руки.
"З нашого напрямку (Кремінна) ми не бачимо скупчення військ. Мені здається, що ворог буде намагатися робити наступальні дії. Я думаю, щось буде. Не зрозуміло, де - Донбас чи Запоріжжя. Поки не бачимо зосередження, щоб можна було сказати, що росіяни йтимуть на Лиман", - підсумував Дорошенко.
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