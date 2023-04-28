Про це в ефірі Еспресо заявив офіцер Нацгвардії України Олександр Дорошенко.

"Місцевість, де ми перебуваємо - і терикони, і висоти. Ворог намагається вирахувати наші позиції, нашої артилерії, але у них не вдається. Намагається постійно, навіть вночі, промацувати наші слабкі місця, але нічого у них не вдається", - сказав він.

На думку офіцера, російське командування розуміє, що якщо з нашого боку буде контрнаступ, вони також не будуть сидіти, склавши руки.

"З нашого напрямку (Кремінна) ми не бачимо скупчення військ. Мені здається, що ворог буде намагатися робити наступальні дії. Я думаю, щось буде. Не зрозуміло, де - Донбас чи Запоріжжя. Поки не бачимо зосередження, щоб можна було сказати, що росіяни йтимуть на Лиман", - підсумував Дорошенко.