Росіяни в зоні ООС поранили українського військового
У середу, 29 грудня, російські окупаційні війська в районі Операції об'єднаних сил 4 рази порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Біля Новолуганського загарбники стріляли з автоматичних станкових гранатометів.
У напрямку Трьохізбенки росіяни відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Неподалік Новоселівки ворог бив із автоматичних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Поблизу Золотого-4 збройні формування РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
Унаслідок ворожих обстрлів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Військового госпіталізовано, стан його здоров'я - середньої тяжкості.
Бійці ООС відповіли окупантам вогнем, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
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