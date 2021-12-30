Росіяни в зоні ООС поранили українського військового

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



Біля Новолуганського загарбники стріляли з автоматичних станкових гранатометів.



У напрямку Трьохізбенки росіяни відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Неподалік Новоселівки ворог бив із автоматичних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Поблизу Золотого-4 збройні формування РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї.



Унаслідок ворожих обстрлів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Військового госпіталізовано, стан його здоров'я - середньої тяжкості.



Бійці ООС відповіли окупантам вогнем, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

