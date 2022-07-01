Росіяни вбили 343 дитини і поранили понад 635 за час повномасштабної війни проти України
В Україні загинули 343 дитини та було пошкоджено 2102 заклади освіти внаслідок повномасштабного вторгнення Росії
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Станом на ранок 1 липня 2022 року більше ніж 978 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 343 дитини загинуло та понад 635 поранено", - зауважили в ОГПУ.
Цифри не остаточні, адже їх іще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільших постраждалих дітей - у Донецькій області - 339, Харківській - 185, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.
Зазначається, що на Одещині в ніч на 1 липня росіяни завдали ракетного удару по Білгород-Дністровському району. Унаслідок цього загинув 10-річний хлопчик і було поранено двох дітей 4 і 17 років.
На Луганщині від обстрілу Лисичанська 28 - 29 червня загинула 13-річна дівчинка.
На Донеччині 29 червня росіяни обстріляли Павлівку й поранили 5-річного хлопчика.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2102 заклади освіти. З них 215 зруйновано повністю", - зауважили в Офісі генпрокурора.
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