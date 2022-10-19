Росіяни вбили 428 українських дітей за час повномасштабної війни
Російські загарбники вбили 428 дітей і поранили понад 815 від початку повномасштабного вторгнення в Україну
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Станом на ранок 19 жовтня 2022 року більше ніж 1243 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 428 дітей загинуло та понад 815 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - наголосили ювенальні прокурори.
Дані не остаточні, адже їх продовжують встановлювати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 415, Харківській - 258, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 69, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 31.
Під час фіксації злочинів РФ на Донеччині на місці стихійного поховання в Лимані виявили тіла трьох дітей віком 2, 9 й 14 років з ознаками осколкових та мінно-вибухових поранень.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2663 заклади освіти. 326 з них зруйновано повністю", - додали в Офісі генпрокурора.
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