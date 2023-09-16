Росіяни вдарили по Бериславу на Херсонщині: поранено жінку

Про це інформує Херсонська ОВА.

Зазначається, що ворог обстріляв один з багатоквартирних будинків міста. 63-річна жінка, яка у момент російської атаки перебувала у власній квартирі, зазнала поранень.

"У стані середньої тяжкості потерпілу шпиталізували. Зараз їй надають медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

У Офісі генпрокурора уточнили, що росіяни, за попередніми даними, здійснили авіаудар по Бериславу близько 14:00. Внаслідок обстрілу було пошкоджено близько 15 приватних будинків.