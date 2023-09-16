Росіяни вдарили по Бериславу на Херсонщині: поранено жінку
Російська окупаційна армія у суботу, 16 вересня, обстріляла місто Берислав на Херсонщині, унаслідок чого поранення отримала місцева жителька
Про це інформує Херсонська ОВА.
Зазначається, що ворог обстріляв один з багатоквартирних будинків міста. 63-річна жінка, яка у момент російської атаки перебувала у власній квартирі, зазнала поранень.
"У стані середньої тяжкості потерпілу шпиталізували. Зараз їй надають медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
У Офісі генпрокурора уточнили, що росіяни, за попередніми даними, здійснили авіаудар по Бериславу близько 14:00. Внаслідок обстрілу було пошкоджено близько 15 приватних будинків.
- 16 вересня російська армія завдала удару по селищах Петропавлівка, Стрілеча та смт Козача Лопань Харківської області. Унаслідок атак дві людини загинули, ще дві отримали поранення.
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