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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росіяни обстріляли Козачу Лопань та Куп'янський район на Харківщині: 2 загиблих, 2 поранених

Росіяни обстріляли Козачу Лопань та Куп'янський район на Харківщині: 2 загиблих, 2 поранених

16 вересня, 2023 субота
15:14
Війна з Росією Харківщина

У суботу, 16 вересня, російські терористи завдали удару по селищах Петропавлівка, Стрілеча та смт Козача Лопань Харківської області. Унаслідок атак дві людини загинули, ще дві отримали поранення

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що близько 11:00 окупанти обстріляли з артилерії селище Петропавлівка Куп’янського району. Унаслідок ворожої атаки поранення отримав цивільний чоловік. Також пошкоджено автомобіль.

Крім цього близько 11:00 ворог обстріляв смт Козача Лопань. Через це пошкоджено житлові будинки та кіоски.

Також сьогодні російська армія обстріляла автомобіль на дорозі поблизу селища Стрілеча. Попередньо, ПТКРом. Станом на зараз відомо про двох загиблих - чоловік та жінка. Отримав поранення 73-річний цивільний чоловік. 

"За процесуального керівництва Куп’янської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", - додали прокурори.

  • Уранці суботи, 16 вересня, російські терористи 5 разів вдарили по одному з районів Харкова. Унаслідок ракетної атаки поранення отримали щонайменше п'ятеро людей.
Україна
російська армія
Харківщина
Офіс генпрокурора
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2023, субота
16 вересня
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