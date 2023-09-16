Росія атакувала Харків: є влучання
Вранці суботи, 16 вересня, російські терористи обстріляли Харків. Окупанти завдали щонайменше 4 удари по місту
Про це повідомляє глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти завдали щонайменше 4 удари по місту Харків", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що екстрені служби виїхали на місця влучань.
Про вибухи спочатку повідомили глава Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов.
"У Харкові чутно звуки вибухів. Закликаю усіх бути обережними та знаходитися в укриттях", - написав мер.
Наголосимо, що повітряна тривога у Харківській області тривала з 11:11 до 11:51.
- Нагадаємо, що вранці середи, 6 вересня, російські терористи здійснили удар по селу Нова Гнилиця Чугуївського району Харківської області. Внаслідок обстрілу поранення отримав місцевий житель.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.65 Купівля 37.65Продаж 38.39
- EUR Купівля 40.32Продаж 41.28
- Актуальне
- Важливе