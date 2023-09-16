Росія атакувала Харків: є влучання

Про це повідомляє глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали щонайменше 4 удари по місту Харків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що екстрені служби виїхали на місця влучань.

Про вибухи спочатку повідомили глава Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов.

"У Харкові чутно звуки вибухів. Закликаю усіх бути обережними та знаходитися в укриттях", - написав мер.

Наголосимо, що повітряна тривога у Харківській області тривала з 11:11 до 11:51.