Росіяни обстріляли село на Харківщині: поранено чоловіка

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що ворог здійснив обстріл касетними боєприпасами близько 07:00.

У селі Нова Гнилиця пошкоджено приватний житловий будинок.

Фото: Олег Синєгубов / телеграм

Осколкового поранення отримав 50-річний цивільний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Як зазначив голова ОВА, наразі медики надають постраждалому необхідну допомогу.

Фото: Олег Синєгубов / телеграм

Телеканал "Еспресо" та благодійний фонд “Весна” збирає кошти на купівлю сучасних дронів для 23 Окремого стрілецького батальйону Збройних Сил України. Захисники працюють на спекотному Донецькому напрямку. Їм потрібні дрони для проведення високоефективної розвідки.