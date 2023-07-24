Розвідка терміново потребує нашої підтримки: збір на дрони

Захисники працюють на спекотному Донецькому напрямку. Їм потрібні дрони для проведення високоефективної розвідки:

- MAVIC 3 Pro

- Mavic 3T

- Дрони-камікадзе та їх комплектуючі

Ціль - 1 900 000 гривень

Долучайтесь вже зараз, тисніть ЗАДОНАТИТИ.

Рахунок:

Благодійна організація "Благодійний фонд "ВЕСНА!"

Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 125В

Код ЄДРПОУ 43779113

IBAN UA623052990000026004025034652

в АТ "ПриватБанк"

МФО 320649

Кожна гривня - це інвестиція в безпеку наших героїв і перемогу України.

Всі зібрані кошти будуть використано на потреби 23 ОСБ!

Згуртованість та допомога - це те, що робить українців сильними!

Разом до Перемоги!

Ознайомтесь, будь ласка, з публічною офертою.