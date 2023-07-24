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Головна Волонтери.Еспресо Розвідка терміново потребує нашої підтримки: збір на дрони

Розвідка терміново потребує нашої підтримки: збір на дрони

24 липня, 2023 понедiлок
12:00
Волонтери.Еспресо

Телеканал Еспресо та благодійний фонд “Весна” збирає кошти на купівлю сучасних дронів для 23 Окремий стрілецький батальйон Збройних сил України

Захисники працюють на спекотному Донецькому напрямку. Їм потрібні дрони для проведення високоефективної розвідки:

- MAVIC 3 Pro
- Mavic 3T
- Дрони-камікадзе та їх комплектуючі

Ціль -  1 900 000 гривень

Долучайтесь вже зараз, тисніть ЗАДОНАТИТИ.

Рахунок:

Благодійна організація "Благодійний фонд "ВЕСНА!"
Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 125В
Код ЄДРПОУ 43779113
IBAN UA623052990000026004025034652
в АТ "ПриватБанк"
МФО 320649

Кожна гривня - це інвестиція в безпеку наших героїв і перемогу України.
Всі зібрані кошти будуть використано на потреби 23 ОСБ!
Згуртованість та допомога - це те, що робить українців сильними!
Разом до Перемоги!

Ознайомтесь, будь ласка, з публічною офертою.

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