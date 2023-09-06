Росія запустила ударні БПЛА: ситуація у ніч на 6 вересня
У ніч з 5 на 6 вересня російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Повітряних Сил.
У напрямку південних областей України зафіксовано пуск декількох груп ударних БПЛА з району полігону Чауда у тимчасово окупованому Криму, а також з Приморсько-Ахтарська.
"Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БПЛА. У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!", - наголошують Повітряні Сили.
О 0:34 в Одеській області дали повітряну тривогу. Повітряні Сили повідомили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників у регіоні.
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