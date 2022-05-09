Росіяни вдарили по Одещині чотирма ракетами з окупованого Криму
У понеділок, 9 травня, росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Одеської області з території тимчасово окупованого Криму
Про це повідомляє Одеська міська рада у telegram.
За офіційною інформацією оперативного командування "Південь", по Одещині було завдано удару чотирма ракетами типу "Онікс" з ракетного комплексу "Бастіон" в Криму.
"Ворог продовжує нищити об'єкти інфраструктури області та здійснювати психологічний тиск на цивільне населення. Але дуже висока ймовірність продовження ракетних атак по регіону", - попередили у міськраді.
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