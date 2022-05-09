Росіяни вдарили по Одещині чотирма ракетами з окупованого Криму

Про це повідомляє Одеська міська рада у telegram.

За офіційною інформацією оперативного командування "Південь", по Одещині було завдано удару чотирма ракетами типу "Онікс" з ракетного комплексу "Бастіон" в Криму.

"Ворог продовжує нищити об'єкти інфраструктури області та здійснювати психологічний тиск на цивільне населення. Але дуже висока ймовірність продовження ракетних атак по регіону", - попередили у міськраді.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb