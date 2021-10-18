Росіяни відпрацювали в окупованому Криму висадку десанту з близько 20 вертольотів

Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Росії.

За даними міністерства, військові відпрацьовували «блокування і знищення бойовиків», які проникли на територію півострова «з метою проведення терактів і дестабілізації обстановки».

Десантування здійснювалося по-штурмовому з положення зависання вертольотів над землею з використанням канатних і інших спеціальних засобів. Прикриття висадки забезпечили ударні вертольоти Ка-52 «Алігатор».

У Міноборони Росії заявили, що у навчаннях на окупованому півострові беруть участь з’єднання та військові частини Південного військового округу Росії, а також підрозділи військових баз, дислокованих в Абхазії, Вірменії, Південній Осетії, частина сил Чорноморського флоту, Каспійської флотилії. За даними відомства, всього до участі в навчаннях залучили близько 8 тисяч військових, задіяли близько 350 одиниць озброєння і військової техніки.