Росіяни відпрацювали в окупованому Криму висадку десанту з близько 20 вертольотів
Екіпажі близько 20 вертольотів Мі-8 здійснили висадку підрозділів берегової оборони Чорноморського флоту Росії на полігоні Опук в окупованому Криму
Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Росії.
За даними міністерства, військові відпрацьовували «блокування і знищення бойовиків», які проникли на територію півострова «з метою проведення терактів і дестабілізації обстановки».
Десантування здійснювалося по-штурмовому з положення зависання вертольотів над землею з використанням канатних і інших спеціальних засобів. Прикриття висадки забезпечили ударні вертольоти Ка-52 «Алігатор».
У Міноборони Росії заявили, що у навчаннях на окупованому півострові беруть участь з’єднання та військові частини Південного військового округу Росії, а також підрозділи військових баз, дислокованих в Абхазії, Вірменії, Південній Осетії, частина сил Чорноморського флоту, Каспійської флотилії. За даними відомства, всього до участі в навчаннях залучили близько 8 тисяч військових, задіяли близько 350 одиниць озброєння і військової техніки.
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