Росіяни викрали з Херсонського музею ліногравюру з Кобзарем
Херсонський художній музей ідентифікував іще один викрадений російськими окупантами витвір мистецтва. Це – кольорова ліногравюра з Кобзарем
Про це йдеться у повідомленні на сторінці музею.
Ідентифікувати роботу вдалося завдяки відео, яке окупанти виклали в загальний доступ.
"Список музейних робіт, що незаконно перебувають у Криму, поповнився твором харківського художника, фрагмент якого потрапив у пропагандистський сюжет, знятий окупантським медіа в Центральному музеї Тавриди у серпні 2023 року. Ігор Стаханов (1925-2008). Великому Кобзареві. 1964. Папір, кольорова ліногравюра", - йдеться у повідомленні.
"Ігор Стаханов працював у жанрах пейзажу та натюрморту, був неперевершеним графіком, а справжнє визнання йому принесли масштабні офорти та гравюри. Такі, як ця кольорова ліногравюра, присвячена Тарасові Шевченку, який ніколи не втрачав статус духовного символу України. Детально пророблений штрихами портрет Кобзаря контрастує з червоним тлом — українським орнаментом, доповненим гаслом-цитатою, і немов виступає наперед, надаючи паперу тривимірності", - додали в музеї.
Також на відео присутні ще три твори, ідентифіковані раніше:
- Анатолій Платонов (1927-2005). Чуфут-Кале. Бахчисарай. 1986. Полотно, олія.
- Ксенія Стеценко (1959 р.н.). Півонії, маки, виноград. 1998. Картон, олія.
- Іван Старенков (1955-2010). Терція. 1996. Полотно, олія.
Фото: facebook.com/art.museum.ks
"Загадкові та нелогічні ці росіяни, свого ідола Леніна не "врятували", не "евакуювали", а от нашого Шевченка навіщось із собою прихопили", - зазначили в музеї.
Фото: facebook.com/art.museum.ks
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