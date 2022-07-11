Росіяни випустили із літаків чотири ракети по Одещині: одна влучила у будівлю
Російські війська завдали ракетного удару по Одеській області: випустили 4 ракети з літаків над окупованим Кримом
Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко у телеграм.
"Російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Випустили 4 ракети з літаків над окупованим Кримом. Одна з ракет влучила в будівлю", - йдеться в повідомленні.
Інформація про постраждалих та руйнування наразі уточнюється.
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