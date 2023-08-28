Росіяни вивели ракетоносій на бойове чергування у Чорне море, загальний залп - до 8 "калібрів"
Російські військові поновили бойове чергування ракетоносіїв у Чорному морі й вивели фрегат "Адмірал Ессен", загальний залп якого до 8 ракет
Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
"Ворог поновив чергування ракетоносіїв в Чорному морі. З Новоросійська вийшов фрегат "Адмірал Ессен". Спорядження такого ракетоносія - 8 "калібрів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рівень загрози залишається високим.
- Станом на ранок 26 серпня в Азовському морі на бойовому чергуванні у росіян перебували два ворожі кораблі. Серед них один ракетоносій "калібрів", загальний залп якого до 8 ракет.
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