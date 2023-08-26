Росіяни утримують в Азовському морі ракетоносій "калібрів", загальний залп - 8 ракет

Про це повідомляє ВМС ЗСУ.

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 6 ворожих кораблів. Ракетоносії відсутні.

Натомість в Азовському морі знаходяться 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет.

Також у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 24 ракет.