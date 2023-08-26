Росіяни утримують в Азовському морі ракетоносій "калібрів", загальний залп - 8 ракет
Станом на ранок 26 серпня в Азовському морі на бойовому чергуванні у росіян перебувають два ворожі кораблі. Серед них один ракетоносій "калібрів", загальний залп якого до 8 ракет
Про це повідомляє ВМС ЗСУ.
У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 6 ворожих кораблів. Ракетоносії відсутні.
Натомість в Азовському морі знаходяться 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет.
Також у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 24 ракет.
- У Чорному морі станом на 25 серпня продовжують перебувати 10 кораблів ворога. В Азовському морі чергує ракетоносій, на якому може бути до 8 "калібрів".
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