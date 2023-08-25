РФ продовжує утримувати в морі ракетоносій, загальний залп може сягати 8 "калібрів"

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

За її словами, рівень ракетної загрози оцінюється як високий, навіть коли в Чорному морі немає ракетоносіїв. По-перше, РФ може вивести носії "калібрів" досить оперативно, по-друге, окупанти можуть стріляти з пунктів базування.

"У Чорному морі продовжує перебування корабельне угруповання з 10 одиниць. Ракетоносій один так і залишається в Азовському морі, продовжує чергування. І, виходячи з того, що використав він дві ракети, його спорядження може бути близько восьми", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що ворог не прив'язується до конкретної дати, тому те, що масованих ракетних обстрілів не було на День Незалежності України, не значить, що їх не може бути в будь-який інший день. Речниця закликала українців не розслаблятися й прямувати в укриття після сигналів повітряної тривоги.