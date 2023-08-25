РФ продовжує утримувати в морі ракетоносій, загальний залп може сягати 8 "калібрів"
У Чорному морі станом на 25 серпня продовжують перебувати 10 кораблів ворога. В Азовському морі чергує ракетоносій, на якому може бути до 8 "калібрів"
Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.
За її словами, рівень ракетної загрози оцінюється як високий, навіть коли в Чорному морі немає ракетоносіїв. По-перше, РФ може вивести носії "калібрів" досить оперативно, по-друге, окупанти можуть стріляти з пунктів базування.
"У Чорному морі продовжує перебування корабельне угруповання з 10 одиниць. Ракетоносій один так і залишається в Азовському морі, продовжує чергування. І, виходячи з того, що використав він дві ракети, його спорядження може бути близько восьми", - сказала Гуменюк.
Вона зазначила, що ворог не прив'язується до конкретної дати, тому те, що масованих ракетних обстрілів не було на День Незалежності України, не значить, що їх не може бути в будь-який інший день. Речниця закликала українців не розслаблятися й прямувати в укриття після сигналів повітряної тривоги.
- У ніч на 25 серпня у напрямку південних областей із літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети "Калібр" з акваторії Азовського моря.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.79 Купівля 37.79Продаж 38.65
- EUR Купівля 41.01Продаж 42.17
- Актуальне
- Важливе