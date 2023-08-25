Уночі сили ППО збили 4 російських ракети і безпілотник

Про це у telegram повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

"Уночі 25 серпня 2023 року противник завдав удару ракетами повітряного та морського базування з акваторій Чорного та Азовського морів. У напрямку південних областей із літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети "калібр" із малого ракетного корабля з Азовського моря. Також зафіксовано пуск одного ударного БПЛА типу "шахед" з напрямку Приморсько-Ахтарськ", - йдеться у публікації.

Також додається, що усі п’ять цілей знищено силами та засобами Повітряних Сил. Ракети – у межах Одеської, ударний БПЛА – у Дніпропетровській області.