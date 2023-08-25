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Росіяни атакували Одещину ракетами

25 серпня, 2023 п'ятниця
07:40
Війна з Росією

Російські війська двічі за минулу ніч атакували Одеську область за допомогою крилатих ракет

Про це в telegram повідомив голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

Повідомляється, що пізно ввечері окупанти завдали удару в районі Чорноморська двома ракетами, попередньо типу Х-35/59. Завдяки злагодженій роботі українських сил ППО обидві повітряні цілі знищені.

Також близько 03:44 зафіксовано повторну атаку Одеської області. Цього разу ворог намагався вразити об'єкти у регіоні "калібрами". За попередніми даними, також усі ракети були збиті.

О 03:52 Повітряні Сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку на Одещині. Згодом, о 03:52, вони закликали жителів Одеської та Миколаївської областей перебувати в укриттях.

О 04:00 очільник Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся до жителів області та попросив залишатися в укриттях до відбою.

"Вся область, будьте в укриттях до відбою, зафіксована ракетна небезпека. Не фільмуйте роботу ППО, не допомагайте ворогу!", - написав він. 

Також у telegram це підтвердили Сили оборони півдня України.

У дописі зазначається, що майже опівночі із застосуванням тактичної авіації над Чорним морем випустив 2 ракети, імовірно Х-35/Х-59 в напрямку одного з портів. Сили протиповітряної оборони знищили ракети над морем.

"За кілька годин відбулась друга атака. Цього разу з акваторії Азовського моря ворог спрямував 2 ракети типу "калібр" в бік обласного центру. І тут сили протиповітряної оборони впорались відмінно: обидві ракети знищено", - йдеться у дописі.

  • Нагадаємо, у ніч з 22 на 23 серпня РФ запустила ударні БПЛА у напрямку Одещини: в Подунав'ї було влучання по зерносховищу та виробничо-перевантажувальному комплексу, внаслідок чого знищено 13 тисяч тонн збіжжя.
Україна
Росія
зброя
російська армія
Одещина
ЗСУ
Військові новини
ракетний удар
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