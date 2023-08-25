Росіяни атакували Одещину ракетами

Про це в telegram повідомив голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

Повідомляється, що пізно ввечері окупанти завдали удару в районі Чорноморська двома ракетами, попередньо типу Х-35/59. Завдяки злагодженій роботі українських сил ППО обидві повітряні цілі знищені.

Також близько 03:44 зафіксовано повторну атаку Одеської області. Цього разу ворог намагався вразити об'єкти у регіоні "калібрами". За попередніми даними, також усі ракети були збиті.

О 03:52 Повітряні Сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку на Одещині. Згодом, о 03:52, вони закликали жителів Одеської та Миколаївської областей перебувати в укриттях.

О 04:00 очільник Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся до жителів області та попросив залишатися в укриттях до відбою.

"Вся область, будьте в укриттях до відбою, зафіксована ракетна небезпека. Не фільмуйте роботу ППО, не допомагайте ворогу!", - написав він.

Також у telegram це підтвердили Сили оборони півдня України.

У дописі зазначається, що майже опівночі із застосуванням тактичної авіації над Чорним морем випустив 2 ракети, імовірно Х-35/Х-59 в напрямку одного з портів. Сили протиповітряної оборони знищили ракети над морем.

"За кілька годин відбулась друга атака. Цього разу з акваторії Азовського моря ворог спрямував 2 ракети типу "калібр" в бік обласного центру. І тут сили протиповітряної оборони впорались відмінно: обидві ракети знищено", - йдеться у дописі.