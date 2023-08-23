Ситуація у ніч на 23 серпня: ударні БПЛА рухаються у напрямку Одеси
У ніч з 22 на 23 серпня російські терористи запустили ударні БПЛА у напрямку Одеси
Про це повідомили Повітряні Сили.
"Група ударних БПЛА рухається над акваторією Чорного моря у напрямку Одеси!", - йдеться у заяві ПС о 1:32.
Станом на 1:42 повітряна тривога триває на Одещині та у Запорізькій області.
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.65 Купівля 37.65Продаж 38.48
- EUR Купівля 41.17Продаж 42.2
- Актуальне
- Важливе