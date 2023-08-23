Ситуація у ніч на 23 серпня: ударні БПЛА рухаються у напрямку Одеси

Про це повідомили Повітряні Сили.

"Група ударних БПЛА рухається над акваторією Чорного моря у напрямку Одеси!", - йдеться у заяві ПС о 1:32.

Станом на 1:42 повітряна тривога триває на Одещині та у Запорізькій області.

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