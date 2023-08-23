Повітряні сили за ніч знищили 11 ворожих безпілотників

Про це інформує пресслужба Повітряних сил.

Зазначається, що російські окупанти запускали БПЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. 20 ударних дронів випустили з району Приморсько-Ахтарськ, що на території РФ, та мису Чауда в Криму.

Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони знищили 11 ворожих безпілотників.

Дев’ять з них знищено на Одещині, ще два – в межах Запорізької області.

Фото: Повітряні сили / телеграм