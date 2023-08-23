Повітряні сили за ніч знищили 11 ворожих безпілотників
У ніч на середу, 23 серпня, російська армія здійснила пуски ударних дронів "шахед" по території Україні. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 11 ворожих БПЛА
Про це інформує пресслужба Повітряних сил.
Зазначається, що російські окупанти запускали БПЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. 20 ударних дронів випустили з району Приморсько-Ахтарськ, що на території РФ, та мису Чауда в Криму.
Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони знищили 11 ворожих безпілотників.
Дев’ять з них знищено на Одещині, ще два – в межах Запорізької області.
Фото: Повітряні сили / телеграм
- У ніч з 22 на 23 серпня російські терористи запустили ударні БПЛА у напрямку Одещини: в Подунав'ї було влучання по зерносховищу та виробничо-перевантажувальному комплексу. Детальніше - читайте за посиланням.
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