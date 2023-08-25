Ворог атакував Дніпропетровщину ракетою, дроном й "градом": понад 700 родин лишилося без світла, є пошкодження

Про це передає Сергій Лисак, очільник ОВА.

Цієї ночі агресор бив по Нікопольщині. Цілив з "граду" та важкої артилерії. У Нікополі пошкоджені сільськогосподарське підприємство і лінія електропередачі. Без світла лишилися понад 700 родин. Натомість вранці російська армія знову атакувала місто. А ще – Марганецьку громаду. Там наслідки уточнюються.

Фото: Сергій Лисак

У Зеленодольській громаді Криворізького району через обстріл з важкої артилерії понівечений газопровід.

Фото: Сергій Лисак

Крім того, уночі захисники з ПвК "Схід" знищили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Також українська ППО збила ракету. Уламки пошкодили приватний будинок та газопровід в Грушівській громаді, що на Криворіжжі.

Фото: Сергій Лисак

Всюди минулося без загиблих та постраждалих.

Фото: Сергій Лисак