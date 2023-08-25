Ворог атакував Дніпропетровщину ракетою, дроном й "градом": понад 700 родин лишилося без світла, є пошкодження
Уночі на 25 серпня російські терористи атакували Дніпропетровську область з різного озброєння. Пошкоджені підприємство, лінія електропередачі, будинок і газопроводи
Про це передає Сергій Лисак, очільник ОВА.
Цієї ночі агресор бив по Нікопольщині. Цілив з "граду" та важкої артилерії. У Нікополі пошкоджені сільськогосподарське підприємство і лінія електропередачі. Без світла лишилися понад 700 родин. Натомість вранці російська армія знову атакувала місто. А ще – Марганецьку громаду. Там наслідки уточнюються.
Фото: Сергій Лисак
У Зеленодольській громаді Криворізького району через обстріл з важкої артилерії понівечений газопровід.
Фото: Сергій Лисак
Крім того, уночі захисники з ПвК "Схід" знищили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Також українська ППО збила ракету. Уламки пошкодили приватний будинок та газопровід в Грушівській громаді, що на Криворіжжі.
Фото: Сергій Лисак
Всюди минулося без загиблих та постраждалих.
Фото: Сергій Лисак
- 19 серпня російські терористи завдали ударів по Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих обстрілів приватних будинків постраждала літня жінка.
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