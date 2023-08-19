Російська армія тричі обстріляла Дніпропетровщину: є постраждала
Удень суботи, 19 серпня, російські терористи завдали ударів по Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих обстрілів приватних будинків постраждала літня жінка
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зокрема, росіяни три рази били з важкої артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді.
Через атаку РФ отримала поранення 82-річна жінка. За словами голови ОВА, зараз її стан задовільний.
Крім цього, артилерія ворога пошкодила три приватні будинки, дві господарські споруди та газогін.
Фото: Дніпропетровська ОВА
Фото: Дніпропетровська ОВА
- Ранком суботи, 19 серпня 2023 року, російські окупанти вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова. Внаслідок влучання у Драматичний театр загинули 7 людей, серед них - дитина, 129 отримали поранення. Детальніше - читайте за посиланням.
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