Російська армія тричі обстріляла Дніпропетровщину: є постраждала

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, росіяни три рази били з важкої артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді.

Через атаку РФ отримала поранення 82-річна жінка. За словами голови ОВА, зараз її стан задовільний.

Крім цього, артилерія ворога пошкодила три приватні будинки, дві господарські споруди та газогін.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА