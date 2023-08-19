Про це інформує міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Він підтвердив, що російський ракетний удар прийшовся по Драмтеатру у центрі Чернігова. Станом на 13:00 відомо про 5 загиблих та 42 постраждалих

"Травмовано 37 людей, серед яких 11 дітей. Усім надається медична допомога", - додав очільник МВС.

За даними ДСНС, внаслідок російського удару балістикою відбулося руйнування даху драмтеатру з послідуючою пожежею. Також пошкоджено скління вікон 3 Державних пожежно-рятувальних загонів.

Про обстріл Чернігова повідомляв і президент Володимир Зеленський.

"Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ. Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр", - написав президент.

На оприлюдненому президентом відео з місця події видно будівлю Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка та потрощені автівки на Красній (Театральній) площі.

Крім цього, в ефірі телемарафону кореспондентка з місця подій Олександра Денисенко повідомила, що під час російського ракетного удару у Чернігові відбувалася виставка виробників дронів.

"Була виставка виробників дронів. І саме сюди був приліт", – сказала вона.

Журналістка додала, що, ймовірно, це була ракета "Іскандер", але це поки непідтверджена інформація. За її словами, вибух стався за 5 хвилин після оголошення повітряної тривоги, ракета влучила прямо у центр міста.

"Зараз ми перебуваємо в укритті. Є поранені, про загиблих інформації поки що немає", – зазначила Денисенко.

Про захід свідчить й анонс, опублікований напередодні у телеграм-каналі Victory Drones. У ньому запрошували виробників, військових, аерошколи та соціально-відповідальні бізнеси для демонстрації дронів.

Подію проводили спільно з Чернігівською ОВА та кластером оборонних технологій Brave1. Захід був запланований на суботу, 19 серпня, о 10:00. Водночас точне місце проведення організатори не вказували.



Раніше про це поінформував голова Чернігівської військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Ворог обстріляв центр Чернігова. Ймовірно, балістична ракета", - заявив він об 11:41.

Чаус просить жителів Чернігова лишатися в укриттях.

За даними "Суспільне Чернігів", на місці удару є поранені та загиблі люди.

Тривогу в Чернігові та Чернігівській області було оголошено об 11:20. Вона триває й досі.

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