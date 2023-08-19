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Війна з Росією: хроніка
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Російська армія обстріляла Гуляйполе: загинула жінка, її чоловіка поранено

19 серпня, 2023 субота
12:29
Війна з Росією обстріл Запоріжжя

Уранці суботи, 19 серпня, російські терористи завдали удару по місту Гуляйполе у Запорізькій області, внаслідок чого загинула жінка, її чоловіка шпиталізували

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ранок громада провела під обстрілами з РСЗВ та артилерії", - йдеться у повідомленні.

Під ворожим ударом опинилося подружжя. Внаслідок обстрілу 56-річна жінка загинула, а її 61-річний чоловік отримав поранення.

За словами голови ОВА, його оперативно доставили до лікарні.

  • Також ранком суботи, 19 серпня, Чернігів зазнав російського ракетного удару. По центру міста росіяни, ймовірно, випустили балістичну ракету. Попередньо, на місці удару є поранені та загиблі люди. Детальніше - читайте за посиланням.
Україна
Росія
російська армія
терорист
окупанти
Запорізька область
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