Російська армія обстріляла Гуляйполе: загинула жінка, її чоловіка поранено
Уранці суботи, 19 серпня, російські терористи завдали удару по місту Гуляйполе у Запорізькій області, внаслідок чого загинула жінка, її чоловіка шпиталізували
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Ранок громада провела під обстрілами з РСЗВ та артилерії", - йдеться у повідомленні.
Під ворожим ударом опинилося подружжя. Внаслідок обстрілу 56-річна жінка загинула, а її 61-річний чоловік отримав поранення.
За словами голови ОВА, його оперативно доставили до лікарні.
- Також ранком суботи, 19 серпня, Чернігів зазнав російського ракетного удару. По центру міста росіяни, ймовірно, випустили балістичну ракету. Попередньо, на місці удару є поранені та загиблі люди. Детальніше - читайте за посиланням.
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